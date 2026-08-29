Lazio, Romagnoli spinge per trasferirsi all’Atalanta: la situazione

Aggiornamenti importanti in casa biancoceleste per quel che riguarda il futuro del difensore centrale.

Alessio Romagnoli si appresta a salutare definitivamente la Lazio e a cambiare maglia. Il difensore centrale classe ’95 è legato ai biancocelesti da un contratto fino al 30 giugno 2027, ma l’addio appare ormai imminente e sono escluse novità già nel corso delle prossime ore.

Romagnoli, infatti, starebbe spingendo per trasferirsi all’Atalanta dove avrebbe l’opportunità di riabbracciare Maurizio Sarri dopo gli anni trascorsi nella Capitale.

La Lazio non si opporrebbe alla cessione del calciatore a un anno dalla scadenza del contratto, ma vanno sistemati alcuni dettagli in merito alla formula dell’affare. Seguiremo con attenzione questa vicenda e vi terremo come sempre aggiornati.