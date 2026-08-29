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Lazio, Romagnoli spinge per trasferirsi all’Atalanta: la situazione

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Aggiornamenti importanti in casa biancoceleste per quel che riguarda il futuro del difensore centrale.

Alessio Romagnoli si appresta a salutare definitivamente la Lazio e a cambiare maglia. Il difensore centrale classe ’95 è legato ai biancocelesti da un contratto fino al 30 giugno 2027, ma l’addio appare ormai imminente e sono escluse novità già nel corso delle prossime ore.

Romagnoli (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Romagnoli, infatti, starebbe spingendo per trasferirsi all’Atalanta dove avrebbe l’opportunità di riabbracciare Maurizio Sarri dopo gli anni trascorsi nella Capitale.

La Lazio non si opporrebbe alla cessione del calciatore a un anno dalla scadenza del contratto, ma vanno sistemati alcuni dettagli in merito alla formula dell’affare. Seguiremo con attenzione questa vicenda e vi terremo come sempre aggiornati.

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