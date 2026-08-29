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Juventus, Spalletti nei guai: anche Thuram rischia un lungo stop

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Il centrocampista francese rimane fermo ai box e non sarà disponibile neanche contro il Parma: come Yildiz potrebbe finire sotto i ferri

Luciano Spalletti già ieri in conferenza stampa aveva lanciato l’allarme prima della sfida di campionato contro il Parma: “Sono preoccupato”. 

La Juve trema per Thuram
La Juventus in ansia per Khephren Thuram (Ansa) – Calciomercato.it

La Juventus è in ansia anche per Khephren Thuram, dopo aver perso per almeno due mesi Yildiz per la frattura al piede rimediata nella trasferta di Frosinone. Il centrocampista francese è sempre alle prese con il problema rotuleo al ginocchio destro, che lo aveva condizionato già nella parte finale della scorsa stagione. 

Niente Parma: Thuram resta ai box e preoccupa la Juve

Thuram non è stato convocato da Spalletti per l’anticipo di questa sera all’Allianz Stadium contro il Parma e la prossima settimana si sottoporrà a una vista specialistica a Lione.

Juventus, le condizioni di Yildiz e Thuram
Thuram ai box come Yildiz (Ansa) – Calciomercato.it

Dopo Yildiz non è da escludere l’intervento chirurgico anche per il figlio d’arte, che quindi come il compagno di squadra rischierebbe un lungo stop. La Juve vista la situazione di Thuram potrebbe così accelerare per un nuovo centrocampista e reperire sul mercato un altro profilo dopo la fumata nera per l’affare Kessie.

Intanto nella lista dei convocati di Spalletti per il Parma rientrano Ekhator e Gatti, mentre oltre a Yildiz e Thuram non saranno disponibili McKennie e Zhegrova (entrambi fermati da un affaticamento).

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