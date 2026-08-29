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Kessie-Juve, salta l’affare: l’ivoriano ha detto no

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Beffa atroce per i bianconeri, la notizia è appena arrivata e stravolge il mercato della Vecchia Signora. 

Niente da fare. Franck Kessie non indosserà la casacca della Juventus nel corso di questa stagione. Lo riferisce in questi minuti la redazione di ‘Sky Sport’, secondo cui il centrocampista ivoriano (attualmente svincolato) avrebbe comunicato nella notte ai vertici societari bianconeri che non ci sono le condizioni necessarie per raggiungere un accordo.

Kessié esulta in campo

A questo punto, la Juve si vedrà costretta a virare su un altro profilo per rinforzare la mediana a disposizione di Spalletti: le condizioni di Thuram preoccupano e, dunque, appare necessario un intervento in questa zona del campo.

Kessie, invece, potrebbe trasferirsi alla Roma che continua a portare avanti la trattativa con il suo entourage per tesserarlo immediatamente: Gian Piero Gasperini incrocia le dita.

 

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