Affare fatto tra Roma e Inter: colpo last minute

Andrija Vukoje è pronto a lasciare l’Inter per trasferirsi alla Roma con il centrocampista che sarà un nuovo calciatore giallorosso per una somma attorno a milione e mezzo di euro.
Un colpo in prospettiva per la Roma con il giovane che sarà aggregato, almeno inizialmente, alla Primavera giallorossa, anche se in più di un’occasione sarà a disposizione di Gasperini che lo valuterà per la prima squadra.
Un affare importante per i giallorossi che si assicurano uno dei centrocampisti più promettenti del panorama europeo, strappandolo ad una diretta concorrente.