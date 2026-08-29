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Affare fatto tra Roma e Inter: colpo last minute

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Andrija Vukoje è pronto a lasciare l’Inter per trasferirsi alla Roma con il centrocampista che sarà un nuovo calciatore giallorosso per una somma attorno a milione e mezzo di euro.

Inter, Chivu
Chivu Cristian, allenatore dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it

Un colpo in prospettiva per la Roma con il giovane che sarà aggregato, almeno inizialmente, alla Primavera giallorossa, anche se in più di un’occasione sarà a disposizione di Gasperini che lo valuterà per la prima squadra.

Un affare importante per i giallorossi che si assicurano uno dei centrocampisti più promettenti del panorama europeo, strappandolo ad una diretta concorrente.

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