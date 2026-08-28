L’Atalanta vuole Rowe, il Bologna pensa a Gudmundsson

Jonathan Rowe è un obiettivo di mercato dell’Atalanta con il Bologna che guarda in casa Fiorentina per il sostituto pensando a Gudmundsson.

Ceduto Ahanor al Chelsea, l’Atalanta ha il denaro a disposizione per dare l’assalto a Jonathan Rowe del Bologna con l’inglese che sta spingendo per il trasferimento alla corte di Maurizio Sarri.

Il Bologna si sta guardando intorno per cercare un sostituto all’altezza e, nel mirino dei rossoblu sarebbe finito Gudmundsson che rischia di trovare poco spazio in questa stagione in viola.