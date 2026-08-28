Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Niente Napoli: la Juventus lo cede in Serie B | CM

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Definitiva un’operazione in uscita per la Juve: il giocatore era stato nel mirino anche del Napoli

La Juventus stringe i tempi e si avvicina a Kessie, mentre in uscita ha definito un’altra operazione.

Juventus, ufficiale Daffara
Licina lascia in prestito la Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

Si tratta di Adin Licina, giovane promessa della Next Gen bianconera. Come raccolto da Calciomercato.it, il baby centrocampista indosserà la maglia della Cremonese nella prossima stagione con la formula del prestito secco. Via libera quindi alla cessione del talento tedesco, che era stato accostato a diverse squadre nelle ultime settimane.

Calciomercato Juve, il baby Licina alla Cremonese: tutti i dettagli

Licina aveva svolto il precampionato alla corte di Spalletti, ma per lui è ancora troppo presto per il salto definitivo in prima squadra.

Juventus, Licina alla Cremomese
Adin Licina, classe 2007 (Foto YouTube) – Calciomercato.it

Così la scelta della Juve di mandarlo a giocare in Serie B per accumulare esperienza e proseguire nel percorso di crescita, con la Cremonese che l’ha spuntata sull’Avellino. Il giocatore classe 2007 era stato sondato inoltre anche da altre società all’estero, mentre in Italia anche il Napoli si era informato sulla situazione dell’ex Bayern Monaco.

La Juventus però crede nelle potenzialità di Licina in chiave futura e non ha mai aperto alla cessione a titolo definitivo del giovanissimo centrocampista.

10917

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

2 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

3 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

4 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

5 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

6 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

7 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU