Niente Napoli: la Juventus lo cede in Serie B | CM

Definitiva un’operazione in uscita per la Juve: il giocatore era stato nel mirino anche del Napoli

La Juventus stringe i tempi e si avvicina a Kessie, mentre in uscita ha definito un’altra operazione.

Si tratta di Adin Licina, giovane promessa della Next Gen bianconera. Come raccolto da Calciomercato.it, il baby centrocampista indosserà la maglia della Cremonese nella prossima stagione con la formula del prestito secco. Via libera quindi alla cessione del talento tedesco, che era stato accostato a diverse squadre nelle ultime settimane.

Calciomercato Juve, il baby Licina alla Cremonese: tutti i dettagli

Licina aveva svolto il precampionato alla corte di Spalletti, ma per lui è ancora troppo presto per il salto definitivo in prima squadra.

Così la scelta della Juve di mandarlo a giocare in Serie B per accumulare esperienza e proseguire nel percorso di crescita, con la Cremonese che l’ha spuntata sull’Avellino. Il giocatore classe 2007 era stato sondato inoltre anche da altre società all’estero, mentre in Italia anche il Napoli si era informato sulla situazione dell’ex Bayern Monaco.

La Juventus però crede nelle potenzialità di Licina in chiave futura e non ha mai aperto alla cessione a titolo definitivo del giovanissimo centrocampista.