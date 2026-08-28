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Monza scatenato: tre colpi per Juric! La carica di Folorunsho | VIDEO CM

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Il Monza chiude una tripla operazione di mercato, Folorunsho a Monzello per la firma: “Felice della nuova avventura”

Triplo colpo del Monza che non si ferma sul mercato. La dirigenza biancorossa viene in soccorso di mister Juric, che aveva chiesto rinforzi dopo il poker incassato all’esordio in campionato contro l’Inter.

Folorunsho al Monza
Michael Folorunsho a Monzello – Foto Calciomercato.it

Ieri il Monza aveva chiuso l’ingaggio di Cyril Ngonge, ufficializzato nel pomeriggio odierno dal club brianzolo. L’attaccante belga arriva dal Napoli in prestito con diritto di riscatto. Ma non solo: dalla società partenopea è stato prelevato anche Michael Folorunsho per il reparto offensivo.

Monza, colpo Folorunsho: “Felice della nuova avventura”

L’ex Cagliari sbarca in Brianza con la stessa formula di Ngonge e non vede l’ora di iniziare: “Sono felice di questa nuova avventura, ho già parlato con Juric. Ci vediamo allo stadio”, le prime parole di Folorunsho all’arrivo a Monzello per la firma sul contratto dopo aver sostenuto le visite mediche.

Per il Monza non c’è due senza tre, visto che la società biancorossa ha completato inoltre l’ingaggio di Jan Ziolkowski. Il difensore polacco lascia la Roma in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 18 milioni di euro. Dopo le rituali visite firmerà con il club brianzolo.

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