Monza, Ngonge in città per la firma. Per Juric altri tre colpi | CM

L’attaccante belga, proveniente dal Napoli, dopo le visite firmerà il contratto con il Monza. Il club brianzolo non si ferma per qui: tutti gli aggiornamenti sul mercato
Il Monza ha chiuso con il Napoli l’arrivo di Cyril Ngonge. Nuova attaccante per Juric, che aveva chiesto rinforzi dopo la sconfitta per 4-1 all’esordio in campionato contro i campioni d’Italia dell’Inter.
L’attaccante belga si trova in città per sostenere le visite mediche, mentre nelle prossime ore firmerà il contratto a Monzello come appreso da Calciomercato.it. Ngonge è stato prelevato in prestito con opzione dal Napoli e verrà ufficializzato nella giornata di domani.
Da valutare se il giocatore riuscirà ad essere subito a disposizione di Juric per l’anticipo di sabato pomeriggio al ‘Brianteo’ contro l’Udinese.
Non solo Ngonge: i prossimi colpi del Monza sul mercato
Il Monza è molto attivo sul mercato per completare la rosa del tecnico croato e in queste battute finali non si fermerà a Ngonge.
🇧🇪 #Monza – In giornata le visite mediche di Cyril #Ngonge: domani l’ufficialità del trasferimento in biancorosso. L’attaccante belga arriva dal #Napoli in prestito con diritto di riscatto 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/pLkpN745BA
— Giorgio Musso (@GiokerMusso) August 27, 2026
Sempre dal Napoli nel reparto offensivo i biancorossi spingono per Folorunsho, mentre si attende il via libera dalla Roma per il prestito di Ziolkowski. Ieri contatti proficui con gli agenti del difensore polacco classe 2004.
Tra i pali invece resta caldo Terracciano, che è in uscita dal Milan. Il Monza sta sondando comunque altri profili tra Italia ed estero, come ad esempio Toinqvist del Como.