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Monza, Ngonge in città per la firma. Per Juric altri tre colpi | CM

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L’attaccante belga, proveniente dal Napoli, dopo le visite firmerà il contratto con il Monza. Il club brianzolo non si ferma per qui: tutti gli aggiornamenti sul mercato

Il Monza ha chiuso con il Napoli l’arrivo di Cyril Ngonge. Nuova attaccante per Juric, che aveva chiesto rinforzi dopo la sconfitta per 4-1 all’esordio in campionato contro i campioni d’Italia dell’Inter.

Monza, i nuovi acquisti per Juric
Ivan Juric, allenatore del Monza (Ansa) – Calciomercato.it

L’attaccante belga si trova in città per sostenere le visite mediche, mentre nelle prossime ore firmerà il contratto a Monzello come appreso da Calciomercato.it. Ngonge è stato prelevato in prestito con opzione dal Napoli e verrà ufficializzato nella giornata di domani. 

Da valutare se il giocatore riuscirà ad essere subito a disposizione di Juric per l’anticipo di sabato pomeriggio al ‘Brianteo’ contro l’Udinese. 

Non solo Ngonge: i prossimi colpi del Monza sul mercato

Il Monza è molto attivo sul mercato per completare la rosa del tecnico croato e in queste battute finali non si fermerà a Ngonge.


Sempre dal Napoli nel reparto offensivo i biancorossi spingono per Folorunsho, mentre si attende il via libera dalla Roma per il prestito di Ziolkowski. Ieri contatti proficui con gli agenti del difensore polacco classe 2004. 

Tra i pali invece resta caldo Terracciano, che è in uscita dal Milan. Il Monza sta sondando comunque altri profili tra Italia ed estero, come ad esempio Toinqvist del Como. 

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