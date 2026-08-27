Milan-Galatasaray, accordo per Leao: rilancio dell’Aston Villa e la decisione del portoghese

Aggiornamenti importantissimi in casa rossonera per quel che riguarda il futuro dell’attaccante portoghese.

Rafa Leao si avvicina a grandi passi all’addio al Milan. Il club rossonero e il Galatasaray hanno raggiunto in queste ore un’intesa di massima per 45 milioni di euro più bonus e la decisione finale spetterà all’attaccante portoghese, che sembra affascinato anche dall’ipotesi Aston Villa.

Leao preferirebbe trasferirsi in Premier League e, dunque, la partita non è ancora chiusa: l’eventuale rilancio del club di Birmingham potrebbe rimescolare le carte e riservare l’ennesimo colpo di scena per quel che concerne il futuro di Leao. Chi la spunterà alla fine tra Galatasaray e Aston Villa?