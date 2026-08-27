Roma, ora Fofana può arrivare davvero: l’alternativa rimane Gittens

Ore caldissime in casa Roma dove il ds D’Amico è al lavoro per regalare un ultimo rinforzo a Gian Piero Gasperini.

Al minuto 61 ha messo a segno la rete del definitivo 1-2 che non è servito al Lione a evitare l’eliminazione dalla Champions League per mano del Fenerbahce. E adesso Malick Fofana può davvero dire addio al club di Ligue 1, con la Roma che insiste per portarlo subito in Italia.

Il direttore sportivo D’Amico è al lavoro per consegnare un ultimo tassello a Gian Piero Gasperini e per completare un mercato fin qui davvero molto positivo. L’obiettivo è un esterno offensivo veloce e capace di saltare l’uomo e il prescelto è Fofana, che ha già dato il suo ok al trasferimento nella capitale.

Resta da convincere il Lione che, però, a questo punto potrebbe vedersi costretto a cedere il 21enne belga visto che ha bisogno di liquidità dopo l’uscita di ieri dalla Champions. L’alternativa si chiama Jamie Jermaine Bynoe-Gittens del Chelsea, ma la priorità rimane Fofana e nelle prossime ore la Roma proverà ad affondare definitivamente il colpo.