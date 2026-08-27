Kessie-Juve, nuovo blitz nella notte: decisivo il contatto con Spalletti

Il centrocampista della Nazionale ivoriano è sempre più vicino al clamoroso ritorno in Serie A.

Franck Kessie e la Juventus sono sempre più vicini. Il centrocampista della Nazionale ivoriana è il prescelto per andare a rinforzare la mediana bianconera e la dirigenza di corso Galileo Ferraris ha accelerato nelle ultime ore per chiudere l’affare e per bruciare la concorrenza della Roma.

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, nella notte ci sarebbero stati nuovi contatti tra le parti con Massara e Spalletti che avrebbero avuto addirittura un confronto diretto con Kessie per ribadirgli la loro stima. L’affare, dunque, sembra ormai ben avviato e la fumata bianca potrebbe arrivare già oggi.