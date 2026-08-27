Torriani vice Maignan, il Milan cede Terracciano in Serie A

Lorenzo Torriani sarà il vice Maignan in questa stagione con la dirigenza che ha deciso di promuovere il giovane estremo difensore rossonero con Pietro Terracciano pronto a salutare.
Il Monza, a caccia di un nuovo numero uno in questa stagione, è pronto a chiudere con il Milan per Pietro Terracciano, superato nelle gerarchie dal giovane estremo difensore, pronto a essere il secondo portiere.
Per Torriani una promozione arrivata in seguito a quanto di buono fatto vedere durante le amichevoli estive, mentre Terracciano sarà di nuovo titolare in una squadra di Serie A.