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Torriani vice Maignan, il Milan cede Terracciano in Serie A

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Lorenzo Torriani sarà il vice Maignan in questa stagione con la dirigenza che ha deciso di promuovere il giovane estremo difensore rossonero con Pietro Terracciano pronto a salutare.

Lorenzo Torriani
Torriani sarà il vice Maignan (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il Monza, a caccia di un nuovo numero uno in questa stagione, è pronto a chiudere con il Milan per Pietro Terracciano, superato nelle gerarchie dal giovane estremo difensore, pronto a essere il secondo portiere.

Per Torriani una promozione arrivata in seguito a quanto di buono fatto vedere durante le amichevoli estive, mentre Terracciano sarà di nuovo titolare in una squadra di Serie A.

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