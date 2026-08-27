Juve, Rugani vicino all’addio: lo aspetta un club di Serie A

Aggiornamenti importantissimi in casa bianconera per quel che concerne il futuro del difensore centrale.

Juventus attivissima in queste ore in uscita e pronta a salutare anche Daniele Rugani. Il centrale classe ’94 è legato ai bianconeri da un contratto fino al 30 giugno 2028, ma ha ormai deciso di cambiare aria per giocare con maggiore continuità.

Rugani vanta diversi estimatori in Italia, ma al momento in vantaggio ci sarebbe il Parma che cerca proprio un difensore di sicuro affidamento e di esperienza.

I rapporti tra il club bianconero e quello ducale sono ottimi e questo potrebbe favorire il buon esito dell’operazione. Attenzione, dunque, alle prossime ore quando sono attese novità sul futuro del 32enne originario di Lucca. La retroguardia della Juve in ogni caso sembra ormai al completo e non sono ammessi nuovi colpi in entrata.