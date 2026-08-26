Chiesa-Inter, idea last minute per completare la rosa di Chivu

L’Inter è pronta a chiudere il calciomercato estivo con un colpo che possa completare la rosa a disposizione di Cristian Chivu.
Nel mirino dei nerazzurri c’è un esterno alto in grado di regalare all’allenatore rumeno una nuova carta all’interno della rosa che possa permettergli, quando necessario, di cambiare modulo a gara in corso. Tra i vari nomi sondati dai nerazzurri c’è anche quello di Federico Chiesa.
Fuori dai piani del Liverpool, il classe 1997 è pronto a salutare i Reds entro la fine del mercato estivo con Chiesa che potrebbe tornare in Serie A per rilanciarsi e guadagnare un nuovo posto in nazionale.