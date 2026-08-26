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Chiesa-Inter, idea last minute per completare la rosa di Chivu

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L’Inter è pronta a chiudere il calciomercato estivo con un colpo che possa completare la rosa a disposizione di Cristian Chivu.

Federico Chiesa
Chiesa pronto a tornare in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it

Nel mirino dei nerazzurri c’è un esterno alto in grado di regalare all’allenatore rumeno una nuova carta all’interno della rosa che possa permettergli, quando necessario, di cambiare modulo a gara in corso. Tra i vari nomi sondati dai nerazzurri c’è anche quello di Federico Chiesa.

Fuori dai piani del Liverpool, il classe 1997 è pronto a salutare i Reds entro la fine del mercato estivo con Chiesa che potrebbe tornare in Serie A per rilanciarsi e guadagnare un nuovo posto in nazionale.

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