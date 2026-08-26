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Rowe vuole l’Atalanta, il Bologna pensa al sostituto

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Jonathan Rowe è pronto a cambiare maglia con l’attaccante del Bologna che vuole trasferirsi all’Atalanta, fortemente voluto da Maurizio Sarri per sistemare il reparto offensivo.

Jonathan Rowe
Rowe (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’attaccante inglese è uno degli obiettivi principali dell’Atalanta per questa fase finale di calciomercato con i bergamaschi pronti a mettere sul piatto circa 40 milioni di euro per l’esterno offensivo.

Il Bologna non vorrebbe perdere il proprio calciatore in questa fase finale di mercato considerate anche le cessioni di Lucumì, Castro e Freuler. Nel frattempo, però, Sartori e Di Vaio stanno valutando le alternative e pensano a Vargas del Siviglia.

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