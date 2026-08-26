Inter, Asllani vola negli Emirati: per il Monza si fa dura anche per Massolin | CM

L’albanese è da tempo fuori dal progetto nerazzurro: è calda la pista che porta all’Al-Jazira. Anche il francese può lasciare l’Italia

L’Inter deve sfoltire la rosa di Chivu e uno degli esuberi in partenza è sicuramente Kristjan Asllani.

Il centrocampista albanese è da tempo fuori dal progetto e il club nerazzurro da diverse settimane è alla ricerca di una sistemazione dopo il mancato riscatto da parte del Besiktas. Sull’ex Empoli c’è stato il sondaggio del Monza in Serie A, soluzione però che non stuzzica la fantasia del giocatore.

Asllani non ha aperto ai brianzoli come appreso da Calciomercato.it, in attesa che arrivassero altre proposte più allettanti per continuare la sua carriera lontano dall’Inter.

Calciomercato Inter, Asllani e Massolin lasciano la Serie A

Anche la dirigenza campione d’Italia preferisce cedere l’albanese con un’altra formula, mentre il Monza punta al prestito.

Asllani si allontana così dai biancorossi e per lui adesso c’è l’ipotesi Al-Jazira che sta prendendo sempre più corpo. Le parti si sono avvicinate nelle ultime ore e adesso si aspetta il via libera del giocatore per volare negli Emirati Arabi. Operazione in prestito oneroso con obbligo di riscatto a determinate condizioni per circa 7 milioni di euro complessivi.

Oltre ad Asllani anche la pista Massolin si complica per il Monza, che dall’Inter questa estate ha già prelevato Akinsanmiro e Maye. I brianzoli sono da settimane in pressing sul francese ex Modena, che però sta valutando altre piste soprattutto all’estero e nello specifico in Ligue 1.