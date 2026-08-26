Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Inter, Asllani vola negli Emirati: per il Monza si fa dura anche per Massolin | CM

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

L’albanese è da tempo fuori dal progetto nerazzurro: è calda la pista che porta all’Al-Jazira. Anche il francese può lasciare l’Italia

L’Inter deve sfoltire la rosa di Chivu e uno degli esuberi in partenza è sicuramente Kristjan Asllani.

Inter, Asllani verso l'addio
Asllani lascia l’Inter (Ansa) – Calciomercato.it

Il centrocampista albanese è da tempo fuori dal progetto e il club nerazzurro da diverse settimane è alla ricerca di una sistemazione dopo il mancato riscatto da parte del Besiktas. Sull’ex Empoli c’è stato il sondaggio del Monza in Serie A, soluzione però che non stuzzica la fantasia del giocatore.

Asllani non ha aperto ai brianzoli come appreso da Calciomercato.it, in attesa che arrivassero altre proposte più allettanti per continuare la sua carriera lontano dall’Inter.

Calciomercato Inter, Asllani e Massolin lasciano la Serie A

Anche la dirigenza campione d’Italia preferisce cedere l’albanese con un’altra formula, mentre il Monza punta al prestito.

Inter, le ultime su Massolin
Yanis Massolin, 23 anni – Foto Calciomercato.it

Asllani si allontana così dai biancorossi e per lui adesso c’è l’ipotesi Al-Jazira che sta prendendo sempre più corpo. Le parti si sono avvicinate nelle ultime ore e adesso si aspetta il via libera del giocatore per volare negli Emirati Arabi. Operazione in prestito oneroso con obbligo di riscatto a determinate condizioni per circa 7 milioni di euro complessivi. 

Oltre ad Asllani anche la pista Massolin si complica per il Monza, che dall’Inter questa estate ha già prelevato Akinsanmiro e Maye. I brianzoli sono da settimane in pressing sul francese ex Modena, che però sta valutando altre piste soprattutto all’estero e nello specifico in Ligue 1.  

10691

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

2 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

3 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

4 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

5 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

6 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

7 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU