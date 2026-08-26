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Il Lecce ha messo nel mirino Lulli, la Roma apre al prestito

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La Roma apre al prestito di Emanuele Lulli con il Lecce che è interessato al calciatore giallorosso.

Lulli
Lulli verso il Lecce in prestito (ansa Foto) – calciomercato.it

Secondo quanto raccolto da Camelio.it, il giovane potrebbe passare alla corte di Eusebio Di Francesco, pronto a inserirlo nella propria rosa con i salentini che parleranno del prestito del giovane in occasione della sfida tra Lecce e Roma, valida per la seconda giornata di campionato.

Titolare contro la Fiorentina, Lulli piace molto a Gasperini e potrebbe partire solamente in caso di arrivo nella capitale di un nuovo esterno.

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