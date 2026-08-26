Il Lecce ha messo nel mirino Lulli, la Roma apre al prestito

La Roma apre al prestito di Emanuele Lulli con il Lecce che è interessato al calciatore giallorosso.
Secondo quanto raccolto da Camelio.it, il giovane potrebbe passare alla corte di Eusebio Di Francesco, pronto a inserirlo nella propria rosa con i salentini che parleranno del prestito del giovane in occasione della sfida tra Lecce e Roma, valida per la seconda giornata di campionato.
Titolare contro la Fiorentina, Lulli piace molto a Gasperini e potrebbe partire solamente in caso di arrivo nella capitale di un nuovo esterno.