Juventus, Spalletti (senza Yildiz) ritrova due pedine. Attesa per Miretti | CM

La squadra bianconera ha ripresa la preparazione in vista del match dell’Allianz Stadium contro il Parma. Tutti gli aggiornamenti dalla Continassa

La Juventus è tornata ad allenarsi dopo la vittoriosa trasferta di Frosinone nella prima giornata di campionato.

Luciano Spalletti è alle prese con il grave infortunio rimediato da Yildiz, che rischia uno stop di tre mesi in caso di operazione al piede sinistro. La Juve sta valutando il da farsi e se procedere con l’intervento, ma probabilmente il numero dieci turco sarà costretto a restare ai box fino a novembre e a saltare così diverse partite tra Serie A ed Europa League.

Juventus, Ekhator e Gatti tornano in gruppo

Intanto le buone notizie per Spalletti arrivano da Ekhator e Gatti, che sono rientrati in gruppo nella seduta di questa mattina alla Continassa come raccolto da Calciomercato.it.

🔙 #Juventus – Spalletti ritrova in gruppo #Ekhator (dopo il lungo stop) e #Gatti nella seduta d’allenamento alla Continassa. In vista del Parma assente solo #Yildiz, che rischia di restare ai box fino a novembre 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/EiDgXGxm3f — Giorgio Musso (@GiokerMusso) August 26, 2026

Il nuovo attaccante ex Genoa era assente da oltre un mese e dall’amichevole di Basilea, dove aveva rimediato una lesione muscolare alla coscia. Il difensore invece aveva salto la gara contro il Frosinone per un problema al ginocchio. Entrambi saranno quindi disponibili per la sfida casalinga di sabato sera con il Parma.

Presente all’allenamento anche Miretti, in attesa che venga definito il trasferimento al Besiktas (in prestito con obbligo di riscatto) del centrocampista classe 2003.