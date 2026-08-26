La Juve accelera per Kessie, ma ci sono conferme sull’inserimento della Roma: le ultime | CM

Testa a testa tra bianconeri e giallorossi per il centrocampista della Nazionale ivoriana che è attualmente svincolato.

Franck Yannick Kessié è, senza ombra di dubbio, uno dei calciatori più corteggiati sul mercato. Il centrocampista ivoriano classe ’96 è attualmente svincolato dopo il recente addio all’Al-Ahli, con Juventus e Roma che potrebbero dare vita a un testa a testa senza esclusione di colpi da qui alle prossime ore. Ma procediamo con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza su questa vicenda.

La Roma nelle ultime ore si è fatta avanti per Kessié, anche perché i rapporti tra El Aynaoui e Gasperini non sono più idilliaci e il 25enne marocchino è in uscita. Il tecnico giallorosso stravede per l’ex Atalanta e Milan e farebbe carte false pur di allenarlo nella capitale, ma la Juventus si è mossa in anticipo e ora proverà ad accelerare per bruciare proprio la concorrenza del club capitolino.

Carnevali e Massara propongono un contratto biennale più opzione per un terzo anno e sono sicuri di poter chiudere presto l’operazione: la Juve riuscirà a concretizzare o ci sarà un nuovo sorpasso da parte della Roma? Lo sapremo molto presto…