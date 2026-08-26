Infortunio Yildiz, stop più lungo del previsto: quante gare salta

Pessime notizie per Luciano Spalletti e per i sostenitori bianconeri: ecco quando rientra il numero 10.

Batosta pesantissima in casa Juventus dopo la vittoria all’esordio in campionato contro il Frosinone. Kenan Yildiz – secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ – avrebbe infatti riportato la frattura al quinto metatarso del piede sinistro e dovrà sottoporsi nelle prossime ore a un intervento chirurgico che richiederà uno stop di circa 3 mesi. Il numero 10 bianconero, dunque, salterà 10 giornate di campionato (Parma, Milan, Sassuolo, Atalanta, Cagliari, Lazio, Lecce, Genoa, Napoli e Fiorentina) e 4 partite di Europa League.

La Juve, a questo punto, tornerà sicuramente sul mercato per regalare a Spalletti un nuovo attaccante: i favoriti sono Sorloth dell’Atletico Madrid e Zirkzee del Manchester United e ne sapremo sicuramente di più nelle prossime ore. Una cosa è certa: l’infortunio occorso a Yildiz è più grave del previsto e rovina i piani della Vecchia Signora.