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Alvyn Sanches per il Milan, il classe 2003 è l’obiettivo di Amorim

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Nome nuovo per il calciomercato del Milan con Alvyn Sanches che è finito nel mirino del club meneghino per rinforzare il reparto offensivo.

Ruben Amorim dà indicazioni a bordo campo
Il Milan cerca Sanches (Ansa Foto) – calciomercato.it

Alvyn Sanches, classe 2003 in forza allo Young Boys, è uno dei nomi più caldi in casa Milan per quello che riguarda la trequarti.

Autore di un buon inizio di stagione con la squadra svizzera, è molto apprezzato dal Milan, pronto ad affondare il colpo non appena arriverà la cessione di Rafael Leao. Il portoghese è ormai fuori dai piani del club e in queste ultime ore di mercato si cercherà una sistemazione per lui.

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