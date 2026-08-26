Alvyn Sanches per il Milan, il classe 2003 è l’obiettivo di Amorim

Nome nuovo per il calciomercato del Milan con Alvyn Sanches che è finito nel mirino del club meneghino per rinforzare il reparto offensivo.
Alvyn Sanches, classe 2003 in forza allo Young Boys, è uno dei nomi più caldi in casa Milan per quello che riguarda la trequarti.
Autore di un buon inizio di stagione con la squadra svizzera, è molto apprezzato dal Milan, pronto ad affondare il colpo non appena arriverà la cessione di Rafael Leao. Il portoghese è ormai fuori dai piani del club e in queste ultime ore di mercato si cercherà una sistemazione per lui.