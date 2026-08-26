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Amorim ha sciolto i dubbi: Comotto resterà al Milan

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Ruben Amorim ha deciso di trattenere Christian Comotto nella rosa del Milan almeno fino al mercato di gennaio. Il giovane centrocampista sarà, quindi, un’alternativa nella linea mediana rossonera.

Christian Comotto
Comotto resterà al Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il classe 2008 sarà una pedina a disposizione di Amorim in questa prima parte di stagione con il centrocampista che potrebbe trovare spazio specialmente in Europa League, nella prima fase col maxi girone della competizione.

Una decisione che potrebbe aprire alla cessione di Samuele Ricci, da tempo bloccato dal Como che sta attendendo di sfoltire la linea mediana per chiudere il colpo.

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