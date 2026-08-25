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Napoli, due nomi nuovissimi per l’attacco: chi può arrivare

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Azzurri concentratissimi sul mercato e pronti a regalare un nuovo rinforzo in attacco a Massimiliano Allegri. 

Dopo la convincente vittoria sul campo del Genoa all’esordio in campionato, in casa Napoli si torna a pensare al calciomercato e alle strategie da adottare in questi ultimissimi giorni per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Giovanni Manna
Manna (Foto) – calciomercato.it

Il direttore sportivo Giovanni Manna vuole un nuovo attaccante e – secondo quanto evidenziato dal ‘Corriere dello Sport’ – ci sarebbero due nuove idee: la prima si chiama Amine Gouiri, attaccante dell’Olympique Marsiglia e della nazionale algerina classe 2000.

La seconda, invece, porta direttamente in casa Chelsea e più precisamente a Marc Guiu Pàz, attaccante spagnolo classe 2006 che ha una valutazione di circa 15 milioni di euro. Chi la spunterà alla fine tra i due?

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