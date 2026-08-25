Juve, il Napoli vuole a tutti i costi Licina: la posizione dei bianconeri

Gli azzurri piombano sul talento tedesco classe 2007, che è un pallino del direttore sportivo Manna.

Le strade di Juventus e Napoli tornano a incrociarsi sul mercato. Gli azzurri, infatti, avrebbero messo gli occhi su uno dei più grandi talenti della rosa bianconera e non sono esclusi colpi di scena già nel corso dei prossimi giorni, quando la situazione apparirà sicuramente più chiara.

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Napoli sarebbe molto interessato alle prestazioni di Adin Licina, trequartista tedesco classe 2007 attualmente in forza alla Juventus Next Gen. Il 19enne originario di Landshut è un vero e proprio pallino del direttore sportivo Giovanni Manna che sarebbe disposto a fare carte false pur di portarlo in Campania.

La Juve, però, non sembra per nulla intenzionata a cedere Licina che potrebbe trovare spazio anche in prima squadra dopo il grave infortunio occorso a Kenan Yildiz.