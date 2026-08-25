Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Addio Milan: accordo raggiunto con Rafa Leao

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

L’attaccante portoghese ha raggiunto un’intesa di massima per il suo addio

Continua a tenere banco in casa Milan il futuro di Rafael Leao. Se a inizio giugno era stato proprio il portoghese a invocare un addio ai rossoneri, da diverse settimane è il club rossonero che sta lavorando per trovare una nuova sistemazione all’ex Lille.

Rafael Leao con la maglia del Milan
Addio Milan: accordo raggiunto con Rafa Leao (Ansa Foto) – asromalive.it

Nella serata di ieri si è parlato di un possibile affondo dell’Aston Villa e anche di un’apertura importante del calciatore alla destinazione, ma le ultime indiscrezioni di mercato sembrano condurre verso un’altra direzione.

Stando a footmercato.net, infatti, il 26enne di Seixal avrebbe raggiunto un’intesa di massima con il Galatasaray. Il club turco aveva già provato a tesserare il numero 10 rossonero, ma non aveva soddisfatto il Milan né come formula (prestito con diritto di riscatto) né come cifre (40 milioni complessivi).

Dopo aver tentato invano di prendere Martinelli a 45 milioni e altri profili internazionali, ora il club è pronto a tornare alla carica, ma secondo la fonte in questione, proverà ancora una volta la via del prestito, che potrebbe convincere i rossoneri solo in presenza di un obbligo di riscatto.

10668

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

2 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

3 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

4 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

5 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

6 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

7 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU