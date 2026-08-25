Addio Milan: accordo raggiunto con Rafa Leao

L’attaccante portoghese ha raggiunto un’intesa di massima per il suo addio

Continua a tenere banco in casa Milan il futuro di Rafael Leao. Se a inizio giugno era stato proprio il portoghese a invocare un addio ai rossoneri, da diverse settimane è il club rossonero che sta lavorando per trovare una nuova sistemazione all’ex Lille.

Nella serata di ieri si è parlato di un possibile affondo dell’Aston Villa e anche di un’apertura importante del calciatore alla destinazione, ma le ultime indiscrezioni di mercato sembrano condurre verso un’altra direzione.

Stando a footmercato.net, infatti, il 26enne di Seixal avrebbe raggiunto un’intesa di massima con il Galatasaray. Il club turco aveva già provato a tesserare il numero 10 rossonero, ma non aveva soddisfatto il Milan né come formula (prestito con diritto di riscatto) né come cifre (40 milioni complessivi).

Dopo aver tentato invano di prendere Martinelli a 45 milioni e altri profili internazionali, ora il club è pronto a tornare alla carica, ma secondo la fonte in questione, proverà ancora una volta la via del prestito, che potrebbe convincere i rossoneri solo in presenza di un obbligo di riscatto.