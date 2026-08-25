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Juventus, ecco il bomber per Spalletti: scambio con l’esubero David

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La Juve deve piazzare David negli ultimi giorni del mercato estivo: possibile operazione con l’arrivo di un nuovo centravanti

Tengono banco le condizioni di Kenan Yildiz alla Juventus, con il numero dieci turco che rischia almeno 2 mesi di stop dopo l’infortunio al piede rimediato nella trasferta di Frosinone.

David via dalla Juve: scambio con Mateta
Jonathan David in uscita dalla Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

Assenza pesante per Luciano Spalletti, con la dirigenza che nel frattempo accelera per l’arrivo di un nuovo attaccante e valuta inoltre la permanenza in rosa di Nico Gonzalez.

Sorloth e Zirkzee restano i nomi più caldi, ma attenzione al possibile ritorno della ‘Vecchia Signora’ per Jean-Philippe Mateta che potrebbe lasciare il Crystal Palace. 

Calciomercato Juve, David al Crystal Palace per il colpo Mateta

La Juve già lo scorso gennaio aveva sondato il profilo del centravanti francese, che sempre nel mercato invernale è stato vicino al passaggio al Milan.

Mateta dopo una partita col Crystal Palace
Mateta torna nei radar della Juve (Ansa) – Calciomercato.it

Adesso il club bianconero potrebbe rifarsi sotto, con il Crystal Palace che ha fissato a 20-25 milioni di euro il prezzo del suo cartellino. La Juventus però valuterebbe anche un’altra strada per arrivare eventualmente a Mateta: offrire agli inglesi il cartellino di Jonathan David, esubero di lusso alla Continassa. Le ‘Eagles’ sono interessate al canadese e stando a ‘Rai Sport’ le due società potrebbero lavorare a un possibile scambio.

David rimane fuori dai piani di Spalletti (a Frosinone è rimasto un panchina per tutta la durata del match) e per l’ex Lille ci sono stati dei sondaggi anche da Francia e Bundesliga. 

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