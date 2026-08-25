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Lazio, si chiude per Pinamonti: formula e cifre

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Il club biancoceleste è al lavoro per regalare un nuovo attaccante al tecnico Gennaro Gattuso. 

Esordio ok per la Lazio, che si impone sul campo del Bologna per 1-0 nell’esordio in campionato. Decide la rede di Frattesi, ma le buone notizie per il tecnico Gattuso non sono finite qui visto che il mercato potrebbe regalare nelle prossime ore un nuovo centravanti.

pinamonti sassuolo
Pinamonti (Ansa) – Calciomercato.it

Secondo quanto evidenziato oggi dal ‘Corriere dello Sport’, Lazio e Sassuolo sarebbero ormai vicinissime alla definizione dell’affare per il cartellino di Andrea Pinamonti sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto per una cifra complessiva di circa 14 milioni.

La Lazio, dunque, sta per mettere a segno un super colpo di mercato in attacco con un calciatore che conosce molto bene il campionato di Serie A.

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