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Juve forte su Sorloth, prove di scambio con l’Atletico Madrid: i dettagli

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L’infortunio occorso a Yildiz obbliga i bianconeri a intervenire nuovamente sul mercato, le ultimissime. 

Tegola in casa Juventus in queste ore. Kenan Yildiz, infatti, ha rimediato un brutto infortunio contro il Frosinone e potrebbe essere costretto a intervenire chirurgicamente nelle prossime ore: in caso di operazione, il numero 10 bianconero rischia di rimanere fermo ai box 2-3 mesi.

Juventus, scambio per Nico Gonzalez
Nico Gonzalez (Ansa) – Calciomercato.it

A questo punto, Carnevali e Massara si trovano costretti a intervenire nuovamente sul mercato con l’obiettivo di regalare un nuovo attaccante a Luciano Spalletti. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, i vertici societari bianconeri avrebbero ripreso i contatti con l’Atletico Madrid per Alexander Sorloth e sarebbero pronti a inserire nell’affare il cartellino di Nico Gonzalez per convincere i Colchoneros a cedere il 30ene della Nazionale norvegese.

L’affare si preannuncia complesso, visto che l’Atletico vorrebbe riprendere Nico in prestito mentre sarebbe disposto a privarsi di Sorloth solo a titolo definitivo: come si concluderà questa vicenda?

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