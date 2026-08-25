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Ipotesi Perisic sempre viva in casa Inter, i nerazzurri vogliono un nuovo esterno

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Ivan Perisic è ancora una volta nei pensieri dell’Inter in vista della prossima stagione con il croato che potrebbe completare la rosa a disposizione di Chivu.

Grafica Inter Chivu Perisic
Inter, possibile ritorno per Perisic (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Classe 1989, secondo TuttoSport, il croato rappresenterebbe il profilo perfetto per il completamento della rosa a disposizione di Chivu con l’Inter alla ricerca di giocatori di affidabilità per l’esterno.

Molto dipenderà da Luis Henrique che appare vicino alla permanenza in nerazzurro, ma non è da escludere che Perisic possa arrivare a prescindere, sapendo agire sia sulla destra che sulla sinistra.

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