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Brahim Diaz-Milan, colpo last minute per la trequarti: assalto in casa Real Madrid

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Il Milan non molla Brahim Diaz per la trequarti con i rossoneri che sono al lavoro per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Ruben Amorim.

Brahim Diaz
Brahim Diaz potrebbe tornare in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it

La vittoria in casa del Torino ha dato fiducia ai rossoneri che vogliono portare in casa rossonera un nuovo trequartista che possa dare il cambio di passo e la capacità di saltare l’uomo. Il profilo di Brahim Diaz appare perfetto, ma l’ultima parola spetterà a José Mourinho.

Il nazionale marocchino rischia di trovare poco spazio in casa Real Madrid in questa stagione con il classe 1999 che vedrebbe di buon grado un ritorno in rossonero.

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