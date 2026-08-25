Brahim Diaz-Milan, colpo last minute per la trequarti: assalto in casa Real Madrid

Il Milan non molla Brahim Diaz per la trequarti con i rossoneri che sono al lavoro per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Ruben Amorim.
La vittoria in casa del Torino ha dato fiducia ai rossoneri che vogliono portare in casa rossonera un nuovo trequartista che possa dare il cambio di passo e la capacità di saltare l’uomo. Il profilo di Brahim Diaz appare perfetto, ma l’ultima parola spetterà a José Mourinho.
Il nazionale marocchino rischia di trovare poco spazio in casa Real Madrid in questa stagione con il classe 1999 che vedrebbe di buon grado un ritorno in rossonero.