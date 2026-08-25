Milan, Leao pronto a dire sì all’Aston Villa: le ultime

L’attaccante portoghese è sempre più vicino all’addio ai rossoneri, ecco cosa sta succedendo.

Il Milan ha iniziato la nuova stagione con il prezioso successo sul campo del Torino, ma Amorim è chiamato a risolvere al più presto il caso Leao. L’attaccante portoghese ha saltato l’esordio contro i granata e appare ormai imminente una sua cessione, ma facciamo chiarezza.

Secondo quanto riferito in queste ore dalla redazione di ‘Sky Sport’, l’Aston Villa avrebbe messo nel proprio mirino proprio Leao e i due club sarebbero ora in contatto grazie al lavoro dell’agente Jorge Mendes.

Leao avrebbe già fatto sapere di gradire la destinazione anche perché avrebbe l’opportunità di disputare la prossima Champions League con il club di Birmingham e, dunque, la situazione potrebbe sbloccarsi definitivamente già nel corso delle prossime ore.