Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Milan, Leao pronto a dire sì all’Aston Villa: le ultime

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

L’attaccante portoghese è sempre più vicino all’addio ai rossoneri, ecco cosa sta succedendo. 

Il Milan ha iniziato la nuova stagione con il prezioso successo sul campo del Torino, ma Amorim è chiamato a risolvere al più presto il caso Leao. L’attaccante portoghese ha saltato l’esordio contro i granata e appare ormai imminente una sua cessione, ma facciamo chiarezza.

Grafica Leao Milan
Leao (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it

Secondo quanto riferito in queste ore dalla redazione di ‘Sky Sport’, l’Aston Villa avrebbe messo nel proprio mirino proprio Leao e i due club sarebbero ora in contatto grazie al lavoro dell’agente Jorge Mendes.

Leao avrebbe già fatto sapere di gradire la destinazione anche perché avrebbe l’opportunità di disputare la prossima Champions League con il club di Birmingham e, dunque, la situazione potrebbe sbloccarsi definitivamente già nel corso delle prossime ore.

 

10648

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

2 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

3 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

4 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

5 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

6 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

7 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU