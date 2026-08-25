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Juventus, Grabara sbarca a Torino: sarà il vice Vicario | VIDEO CM

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Il portiere polacco, proveniente dal Wolfsburg, sarà il nuovo rinforzo tra i pali dopo la partenza di Perin

Rivoluzione completata tra i pali della Juventus. Dopo Vicario, che ha esordito nel primo match di campionato contro il Frosinone, la ‘Vecchia Signora’ ha accolto a Torino anche Kamil Grabara.

Juventus, Grabara sbarca a Torino
Kamil Grabara sbarca a Caselle – Foto Calciomercato.it

Un nome a sorpresa per il club bianconero, dopo la decisione di Perin di cambiare maglia e accasarsi nelle fila dell’ambizioso Palermo. Il portiere polacco è sbarcato intorno alle 13 all’aeroporto di Caselle, pronto per iniziare la sua nuova avventura in Italia.

Calciomercato Juve, visite mediche e firma per Grabara

Grabara nel pomeriggio sosterrà le visite mediche di rito e successivamente firmerà il contratto con la Juve.

Il 27enne estremo difensore è stato prelevato in prestito con diritto di riscatto (fissato a circa 12 milioni di euro) dal Wolfsburg. Grabara sarà quindi il vice Vicario dopo l’addio di Perin e sabato sarà a disposizione di Spalletti per l’anticipo di campionato in programma sabato sera all’Allianz Stadium contro il Parma. 

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