Juventus, Grabara sbarca a Torino: sarà il vice Vicario | VIDEO CM

Il portiere polacco, proveniente dal Wolfsburg, sarà il nuovo rinforzo tra i pali dopo la partenza di Perin

Rivoluzione completata tra i pali della Juventus. Dopo Vicario, che ha esordito nel primo match di campionato contro il Frosinone, la ‘Vecchia Signora’ ha accolto a Torino anche Kamil Grabara.

Un nome a sorpresa per il club bianconero, dopo la decisione di Perin di cambiare maglia e accasarsi nelle fila dell’ambizioso Palermo. Il portiere polacco è sbarcato intorno alle 13 all’aeroporto di Caselle, pronto per iniziare la sua nuova avventura in Italia.

Calciomercato Juve, visite mediche e firma per Grabara

Grabara nel pomeriggio sosterrà le visite mediche di rito e successivamente firmerà il contratto con la Juve.

🛬 #Juventus – L’arrivo di Kamil #Grabara a Torino: il portiere polacco è sbarcato a Caselle e nel pomeriggio sosterrà le visite mediche prima della firma sul contratto. Operazione in prestito con diritto di riscatto (circa 12 milioni) con il #Wolfsburg 📲 @calciomercatoit https://t.co/dxMgKcOsAK pic.twitter.com/trIGkU4QlS — Giorgio Musso (@GiokerMusso) August 25, 2026

Il 27enne estremo difensore è stato prelevato in prestito con diritto di riscatto (fissato a circa 12 milioni di euro) dal Wolfsburg. Grabara sarà quindi il vice Vicario dopo l’addio di Perin e sabato sarà a disposizione di Spalletti per l’anticipo di campionato in programma sabato sera all’Allianz Stadium contro il Parma.