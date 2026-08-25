Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Milan, le ultimissime su Fofana: clamorosa decisione

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Aggiornamenti importantissimi sul futuro del centrocampista francese: ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Milan subito convincente all’esordio in campionato contro il Torino. I rossoneri si sono imposti per 2-1 al termine di un match davvero molto divertente, ma il tecnico Amorim è chiamato a far fronte a diverse criticità da qui al termine della sessione estiva di calciomercato.

Youssouf Fofana
Fofana (Ansa Foto) – calciomercato.it

Oltre a Leao, c’è da monitorare con grande attenzione la situazione di Youssouf Fofana che non rientra nei piani del club rossonero e che sembra destinato a cambiare aria nei prossimi giorni.

Il centrocampista francese classe ’99, che di recente è stato accostato anche alla Juventus, vanta diversi estimatori in Premier League ma non sarebbe del tutto convinto di lasciare la Serie A per andare a giocare in Inghilterra. Una presa di posizione importante che blocca il mercato del Milan.

10665

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

2 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

3 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

4 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

5 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

6 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

7 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU