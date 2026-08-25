Milan, le ultimissime su Fofana: clamorosa decisione

Aggiornamenti importantissimi sul futuro del centrocampista francese: ecco cosa sta succedendo in queste ore.
Milan subito convincente all’esordio in campionato contro il Torino. I rossoneri si sono imposti per 2-1 al termine di un match davvero molto divertente, ma il tecnico Amorim è chiamato a far fronte a diverse criticità da qui al termine della sessione estiva di calciomercato.
Oltre a Leao, c’è da monitorare con grande attenzione la situazione di Youssouf Fofana che non rientra nei piani del club rossonero e che sembra destinato a cambiare aria nei prossimi giorni.
Il centrocampista francese classe ’99, che di recente è stato accostato anche alla Juventus, vanta diversi estimatori in Premier League ma non sarebbe del tutto convinto di lasciare la Serie A per andare a giocare in Inghilterra. Una presa di posizione importante che blocca il mercato del Milan.