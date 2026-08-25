Gabriel Jesus-Napoli, gli azzurri sperano ancora: così si può chiudere

Il Napoli continua a puntare Gabriel Jesus per il proprio attacco e stanno provando ad accontentare Massimiliano Allegri che ha chiesto l’acquisto della punta brasiliana.

Il centravanti non è una priorità in casa Arsenal e potrebbe arrivare in azzurro per completare il reparto offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri.

Per chiudere l’affare, però, il Napoli ha bisogno delle cessioni di alcuni calciatori, da Noa Lang a Lucca. Su Noa Lang c’è il Bologna che pensa al dopo Rowe, mentre Lucca piace a diversi club, dal Torino al Sassuolo, fino alla Fiorentina e al Genoa.