Grealish nel mirino del Milan, ipotesi prestito per la trequarti

Jack Grealish è il nome nuovo in casa Milan per quello che riguarda la trequarti con l’inglese che è finito nel mirino dei rossoneri, a caccia di qualità tra le linee di centrocampo e attacco.

Stando a quanto riportato da Football Insider il Milan avrebbe preso informazioni su Jack Grealish, trequartista del Manchester City che non sembra rientrare nei piani di Enzo Maresca.

L’inglese ha un ingaggio troppo alto per le casse rossonere al momento, ma non è da escludere che il City possa prendere in considerazione l’ipotesi di un prestito partecipando, in parte, al pagamento dello stipendio.