Fiorentina, Kean non si allena: si avvicina il trasferimento al Como, le cifre

L’attaccante della Nazionale italiana potrebbe cambiare aria nelle prossime ore, ecco la situazione.

Colpo di scena in casa Fiorentina, dove Moise Kean si è presentato in ritardo all’allenamento odierno in programma al Viola Park e ha saltato la seduta. Una presa di posizione importante da parte del centravanti della Nazionale italiana, che sta forzando la mano per trasferirsi immediatamente al Como.

Il club allenato da Fabregas ha rilanciato mettendo sul piatto 35 milioni base fissa più 5 di bonus per l’ex Juve e attende una risposta definitiva entro le prossime 48 ore. A questo punto, è assai probabile che la Fiorentina liberi nelle prossime ore Kean per permettergli di trasferirsi al Como. Seguiremo con grandissima attenzione questa ed altre vicende di mercato e come sempre vi terremo aggiornati.