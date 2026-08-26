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Fiorentina, Kean non si allena: si avvicina il trasferimento al Como, le cifre

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L’attaccante della Nazionale italiana potrebbe cambiare aria nelle prossime ore, ecco la situazione. 

Colpo di scena in casa Fiorentina, dove Moise Kean si è presentato in ritardo all’allenamento odierno in programma al Viola Park e ha saltato la seduta. Una presa di posizione importante da parte del centravanti della Nazionale italiana, che sta forzando la mano per trasferirsi immediatamente al Como.

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Kean (Ansa) -Calciomercato.it

Il club allenato da Fabregas ha rilanciato mettendo sul piatto 35 milioni base fissa più 5 di bonus per l’ex Juve e attende una risposta definitiva entro le prossime 48 ore. A questo punto, è assai probabile che la Fiorentina liberi nelle prossime ore Kean per permettergli di trasferirsi al Como. Seguiremo con grandissima attenzione questa ed altre vicende di mercato e come sempre vi terremo aggiornati.

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