Juve, doloroso addio: c’è il comunicato ufficiale

Bianconeri letteralmente scatenati sul mercato, ecco l’ultimissima operazione in uscita.

Dopo Di Gregorio, anche Mattia Perin saluta la Juventus. Il 33enne originario di Latina dice addio ai bianconeri dopo cinque stagioni e riparte dal Palermo come comunicato poco fa sui canali ufficiali della Veccha Signora.

Ecco la nota: “È ufficiale il trasferimento a titolo definitivo di Mattia Perin al Palermo: si conclude così un percorso significativo in bianconero per un giocatore che ha sempre rappresentato affidabilità, professionalità e spirito di squadra. Arrivato alla Juventus nel 2018, il portiere classe 1992 ha collezionato 71 presenze complessive con la nostra maglia e conquistato la bellezza di 4 trofei. Mattia ha sempre difeso i pali juventini con carisma e dedizione, confermandosi una risorsa preziosa dentro e fuori dal campo. In bocca al lupo per il nuovo capitolo della tua carriera, Mattia!“.