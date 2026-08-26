Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juve, doloroso addio: c’è il comunicato ufficiale

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Bianconeri letteralmente scatenati sul mercato, ecco l’ultimissima operazione in uscita. 

Dopo Di Gregorio, anche Mattia Perin saluta la Juventus. Il 33enne originario di Latina dice addio ai bianconeri dopo cinque stagioni e riparte dal Palermo come comunicato poco fa sui canali ufficiali della Veccha Signora.

Juventus, le ultime su Perin
Mattia Perin (Ansa) – Calciomercato.it

Ecco la nota: “È ufficiale il trasferimento a titolo definitivo di Mattia Perin al Palermo: si conclude così un percorso significativo in bianconero per un giocatore che ha sempre rappresentato affidabilità, professionalità e spirito di squadra. Arrivato alla Juventus nel 2018, il portiere classe 1992 ha collezionato 71 presenze complessive con la nostra maglia e conquistato la bellezza di 4 trofei. Mattia ha sempre difeso i pali juventini con carisma e dedizione, confermandosi una risorsa preziosa dentro e fuori dal campo. In bocca al lupo per il nuovo capitolo della tua carriera, Mattia!“.

10685

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

2 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

3 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

4 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

5 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

6 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

7 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU