Più Massolin che Asllani: gli affari tra Inter e Monza | CM

I due centrocampisti sono in uscita da Appiano Gentile: la situazione e gli aggiornamenti con il club brianzolo

L’Inter ha chiuso per Curtis Jones e rinforza ulteriormente il centrocampo di mister Chivu con un tassello di grande spessore.

Fumata bianca dopo un lungo inseguimento, con il club campione d’Italia che verserà circa 35 milioni di euro (bonus compresi) nelle casse del Liverpool per il centrocampista inglese. La situazione si è sbloccata a inizio settimana e dopo la cessione alla Lazio di Frattesi.

Centrocampo foltissimo per Chivu, con la dirigenza di Viale della Liberazione che lavorerà adesso sulle uscite.

Calciomercato Inter, Massolin e Asllani al Monza? Gli ultimi aggiornamenti

L’Inter sfoltirà il reparto e in partenza c’è Massolin, che sarà ‘parcheggiato’ in prestito per trovare minutaggio e continuità dopo l’arrivo dal Modena. Sul francese c’è soprattutto il pressing del Monza, che ha intensificato i contatti dopo l’interesse palesato già nelle scorse settimane come raccolto da Calciomercato.it.

Da registrare anche i sondaggi del Sassuolo, ma i brianzoli sono al momento avanti. Dopo Akinsanmiro il Monza potrebbe così prelevare dall’Inter anche Massolin, ma occhio inoltre ai discorsi per Asllani considerando il lungo stop di capitan Pessina. L’albanese è fuori dal progetto nerazzurro e non verrà convocato per la sfida di sabato a San Siro proprio contro la squadra di Juric.

Il Monza segue con attenzione gli scenari e prenderebbe il giocatore in prestito, mentre al momento l’Inter (che vuole monetizzare) e Asllani preferiscono aspettare le evoluzioni del mercato per trovare l’incastro giusto.