Juve forte su tre centrocampisti, Spalletti incrocia le dita: i nomi

La dirigenza di corso Galileo Ferraris è al lavoro per rinforzare ulteriormente la rosa.

Juventus sempre attivissima sul mercato e pronta a rinforzarsi ulteriormente in vista della prossima stagione. Locatelli e Thuram torneranno a disposizione soltanto nel 2027 e, dunque, la dirigenza di corso Galileo Ferraris studia un grande colpo proprio in mezzo al campo.

Secondo quanto evidenziato da ‘Tuttosport’, l’amministratore delegato Giovanni Carnevali avrebbe messo nel mirino tre centrocampisti italiani: si tratta di Alessandro Romano del Cagliari (classe 2006), Cher Ndour della Fiorentina (classe 2004) e Issa Doumbia dello Sporting Lisbona (classe 2003). Attenzione soprattutto al primo che piace anche a Inter e Milan e che vale già 20 milioni di euro: chi sarà alla fine il prossimo rinforzo a centrocampo per Luciano Spalletti?