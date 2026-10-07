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Presente Inter, ma futuro in sospeso per Calhanoglu: ‘Gala’ e Juve in agguato | CM

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Il metronomo turco torna in campo, mentre rimane incerta la permanenza in nerazzurro: le ultime sul rinnovo di contratto

Hakan Calhanoglu è pronto a riprendersi il suo posto al centro dell’Inter. Il regista turco è tornato ad allenarsi in gruppo nella seduta di lunedì, mettendosi così alle spalle il problema muscolare all’adduttore accusato a metà settembre.

Calhanoglu-Inter, le ultime sul rinnovo
Hakan Calhanoglu, le ultime sul futuro all’Inter (Ansa) – Calciomercato.it

Starà a Chivu adesso valutare durante gli allenamenti ad Appiano Gentile le condizioni di Calhanoglu e se impiegarlo dall’inizio già sabato nell’anticipo di campionato al ‘Meazza’ contro il Parma, o aspettare la successiva sfida in Champions League con il Brugge. 

Calciomercato Inter, le ultime sul rinnovo di Calhanoglu: la Juventus osserva

Il presente quindi si chiama sempre Calhanoglu in casa Inter, mentre rimane qualche nube in merito al futuro in nerazzurro dell’ex Milan. Il turco è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e senza rinnovo lascerebbe a parametro zero il club campione d’Italia. 

Calhanoglu durante Real Madrid-Inter
Hakan Calhanoglu, classe ’94 (Ansa) – Calciomercato.it

L’Inter e Chivu continuano a considerare ‘Calha’ un elemento centrale, ma la dirigenza è intenzionata a mettere sul piatto un ingaggio al ribasso rispetto ai 6,5 milioni netti che il giocatore percepisce attualmente a Milano. Marotta e soci offriranno una base inferiore, con la volontà comunque di alzare la cifra complessiva attraverso bonus personali e di squadra. 

In agguato in caso di divorzio – come appreso da Calciomercato.it – resta sempre il Galatasaray e la possibilità di un ritorno in patria, oltre all’ipotesi Juventus che di recente si è informata sulla situazione del 32enne centrocampista.  

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