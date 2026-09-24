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Calhanoglu rinnova? La mossa dell’Inter e il possibile erede | CM

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Tiene banco il futuro del regista turco ad Appiano Gentile: le mosse del club campione d’Italia tra nuovo contratto e sostituto in caso d’addio

Inizio di stagione col botto per Hakan Calhanoglu con la maglia dell’Inter, con due gol decisivi nelle prime giornate di Serie A. 

Inter, le ultime su Calhanoglu
Le ultime sul futuro di Calhanoglu (Ansa) – Calciomercato.it

Poi lo stop per infortunio, che non gli ha permesso di scendere in campo con l’Udinese e soprattutto nello scontro diretto contro la Roma all’Olimpico. Il metronomo turco salterà gli impegni di Nations League con la nazionale di Montella, con l’obiettivo di tornare abile e arruolabile già contro il Parma alla ripresa del campionato.

I problemi muscolari accusati nell’ultimo anno da Calhanoglu sono ormai una costante e potrebbero influire in sede di rinnovo del contratto in scadenza il prossimo giugno.

Calciomercato Inter, le ultime sul futuro di Calhanoglu

L’Inter al momento non ha intenzione di privarsi dell’ex Milan, che viene sempre considerato un tassello chiave dello scacchiere di Chivu. 

Inter, infortunio per Calhanoglu
Hakan Calhanoglu, 32 anni (Ansa) – Calciomercato.it

La carta d’identità e gli infortuni però porteranno la dirigenza di Viale della Liberazione a fare delle attente valutazioni e a mettere sul tavolo un ingaggio inferiore rispetto ai 6,5 milioni netti che il 32enne centrocampista percepisce attualmente a Milano. Prossimamente il nuovo Ds Baccin avrà dei contatti con l’agente per un primo approccio sul rinnovo, con Calhanoglu tentato anche dal ritorno in patria dopo gli assalti nelle ultime finestre di mercato da parte del Galatasaray. 

Parallelamente l’Inter non vuole farsi trovare impreparata e osserva diversi profili per un’eventuale sostituzione del nazionale turco come appreso da Calciomercato.it. Piace il baby Romano, inoltre in Serie A restano vive le piste Ederson e Perrone già in passato nei radar dei campioni d’Italia. La soluzione interna invece si chiama Stankovic, che finora comunque ha avuto poco spazio nelle rotazioni di Chivu. 

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