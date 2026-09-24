Napoli, altra nota su McTominay: quando torna in campo

Aggiornamenti importanti in casa azzurra per quel che riguarda le condizioni fisiche del centrocampista scozzese.

Arrivano nuovi aggiornamenti sull’attuale stato di salute di Scott McTominay.

Ecco il comunicato apparso in queste ore sui canali ufficiali del Napoli: “Gli azzurri proseguono gli allenamenti durante la pausa per le nazionali. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo lavoro di forza in palestra e una serie di cambi di direzione in campo. Scott McTominay è rientrato al SSC Napoli Training Center e ha svolto una sessione personalizzata in palestra“.

A questo punto, il centrocampista della Nazionale scozzese potrebbe tornare a disposizione di Allegri già alla ripresa del campionato contro il Frosinone nella sfida in programma sabato 10 ottobre alle ore 20,45. Una splendida notizia per il Napoli e per Max Allegri, che hanno assolutamente bisogno di un top assoluto come l’ex Manchester United.