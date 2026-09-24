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Napoli, altra nota su McTominay: quando torna in campo

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Aggiornamenti importanti in casa azzurra per quel che riguarda le condizioni fisiche del centrocampista scozzese. 

Scott McTominay
McTominay (Ansa Foto) – calciomercato.it

Arrivano nuovi aggiornamenti sull’attuale stato di salute di Scott McTominay.

Ecco il comunicato apparso in queste ore sui canali ufficiali del Napoli: “Gli azzurri proseguono gli allenamenti durante la pausa per le nazionali. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo lavoro di forza in palestra e una serie di cambi di direzione in campo. Scott McTominay è rientrato al SSC Napoli Training Center e ha svolto una sessione personalizzata in palestra“.

A questo punto, il centrocampista della Nazionale scozzese potrebbe tornare a disposizione di Allegri già alla ripresa del campionato contro il Frosinone nella sfida in programma sabato 10 ottobre alle ore 20,45. Una splendida notizia per il Napoli e per Max Allegri, che hanno assolutamente bisogno di un top assoluto come l’ex Manchester United. 

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