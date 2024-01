Chiesa preoccupa Allegri: la Juve pensa ad un intervento d’urgenza

Chiesa sente ancora male al ginocchio e non riesce ad essere a disposizione di Allegri: la Juve sta valutando un’operazione di mercato

È un bel risveglio quella della Juventus, che si vede nuovamente in vetta alla classifica, anche se con una partita in più rispetto ai rivali dell’Inter. Massimiliano Allegri ha finalmente ritrovato il miglior Vlahovic, che in questo 2024 ha già segnato 5 reti in 3 partite in campionato, ma cresce la preoccupazione per le condizioni di Federico Chiesa.

Il figlio d’arte da un po’ di settimane a questa parte è tornato a sentire male al ginocchio per un edema osseo e non sta riuscendo ad essere a disposizione del tecnico livornese. L’assenza di Chiesa era potenzialmente pesante per la Juventus, che però ha trovato in Kenan Yildiz un protagonista già pronto all’uso e determinante nei risultati ottenuti nelle ultime partite. Allegri e la dirigenza bianconera, però, stanno valutando anche di intervenire sul mercato con un’operazione d’urgenza per avere un’alternativa a Chiesa: la preoccupazione è che il suo stop possa prolungarsi ancora.

Chiesa ha ancora male al ginocchio, la Juve pensa a Bernardeschi pronto all’uso

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna di Tuttosport, la Juventus starebbe pensando di sfruttare questa finestra di mercato per portare a Torino un’alternativa a Chiesa, ancora vittima di dolori al ginocchio. In questo senso, il primo nome sulla lista sembra essere quello di Federico Bernardeschi.

Il classe ’94 ha diversi aspetti che vengono considerati ideali da parte della dirigenza piemontese. In primis, il lato economico: il Toronto sarebbe disposto a farlo partire in prestito per 6 mesi, dando di fatto alla Juventus la possibilità di limitare al minimo i costi. Inoltre, il giocatore conosce già alla perfezione l’ambiente bianconero e il gruppo squadra che al momento guida la classifica di Serie A. Infine, Allegri con Bernardeschi avrebbe a disposizione un vero e proprio jolly tattico: l’ex Fiorentina può giocare sia esterno nel 3-5-2, ruolo che ha già ricoperto proprio con il tecnico livornese, sia davanti al fianco della prima punta. Insomma, mentre Kean è sempre più vicino a lasciare la Juve in prestito in direzione Atletico Madrid, Bernardeschi potrebbe ripresentarsi alla Continassa nelle prossime settimane.