Italia-Belgio, le scelte di Van Bommel: quanta Serie A in campo

L’Italia affronterà il Belgio nella serata di domani, venerdì 25 settembre con gli azzurri che cercano i primi tre punti della nuova Nations League.
Di fronte agli uomini di Roberto Mancini ci saranno quelli di Mark Van Bommel con l’ex centrocampista del Milan che è pronto a puntare su diversi giocatori della Serie A per affrontare la nazionale italiana.
Assente Courtois, tra i pali ci sarà Lammens. Possibile maglia da titolare per De Winter, così come De Ketelaere. Theate dovrebbe entrare a gara in corso, spazio dal primo minuto per De Bruyne.
BELGIO: Lammens; Lammens; Ngoy, De Cuyper (Theate), Seys (De Winter), Mechele (Castagne); Lavia, Tielemans, De Bruyne; Godts, Lukebakio (Diego Moreira), De Ketelaere.
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