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Juve scatenata, due nomi per la fascia sinistra: di chi si tratta

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Cambiaso non basta e Cabal è ormai fuori dal progetto tecnico-tattico di Spalletti: ecco le ultimissime. 

Juventus, le mosse di Carnevali
Giovanni Carnevali – Foto Calciomercato.it

Si sta allenando alla Continassa con l’obiettivo di tornare a disposizione di Spalletti subito dopo la sosta per le Nazionali. Il problema alla caviglia è alle ormai alle spalle e la Juventus si appresta a riabbracciare Andrea Cambiaso, che in questa prima parte di stagione è stato sostituito egregiamente da Celik.

Cambiaso da solo non basta anche perché Cabal è fuori dal progetto tecnico-tattico di Spalletti e, dunque, la Juventus si muove sul mercato alla ricerca di un nuovo laterale mancino: i nomi – secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ – sarebbero principalmente due ovvero quelli di Rayan Ait-Nouri, 25enne algerino con passaporto francese del Manchester City, e David Raum, 28enne capitano del Lipsia.

Il primo potrebbe trasferirsi a Torino in prestito con opzione di riscatto, mentre il contratto del secondo scade il 3 giugno 2027 e Carnevali fiuta il colpaccio a parametro zero.

 

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