Kvernadze-Roma, spuntano le cifre: tutti i dettagli

L’esterno del Frosinone e della Nazionale georgiana è reduce da una prima parte di campionato davvero entusiasmante.

Come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, si chiama Giorgi Kvernadze uno dei principali obiettivo di mercato della Roma in vista del prossimo anno. L’esterno d’attacco del Frosinone e della Nazionale georgiana fin qui ha totalizzato 5 reti e 2 assist in 6 partite tra campionato e Coppa Italia e dimostrato di essere uno dei migliori interpreti del ruolo in Serie A.

A Roma lo sanno fin troppo bene e sono pronti a farsi sotto, ma il Frosinone difficilmente si libererà già a gennaio del classe 2003 originario di Samtredia: secondo quanto riferito oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’, la dirigenza ciociara chiederebbe almeno 25 milioni di euro per il cartellino di Kvernadze che ha un contratto in scadenza a giugno 2028.

Il ds giallorosso Tony D’Amico cerca un’ala proprio con le sue caratteristiche e proverà ad affondare il colpo nelle prossime settimane: seguiremo con grande attenzione l’evolversi della vicenda e come sempre vi terremo aggiornati.