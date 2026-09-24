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Non solo Pulisic, altri due rinnovi in casa Milan

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Il Milan è al lavoro per i rinnovi di contratto di alcuni punti fermi della propria rosa con i rossoneri che hanno intenzione di prolungare gli accordi di Pulisic, Pavlovic e Rabiot.

Ruben Amorim
Milan, tre rinnovi in arrivo (Ansa Foto) – calciomercato.it

La volontà del club meneghino è quella di trovare l’accordo con i tre calciatori già prima della fine di quest’anno e blindare tre calciatori fondamentali per la rosa a disposizione di Ruben Amorim.

Pulisic e Pavlovic dovrebbero rinnovare fino al giugno del 2031, mentre per Rabiot potrebbe arrivare un contratto fino al giugno del 2029 con opzione per il 2030.

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