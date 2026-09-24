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Ritorno di fiamma Milan, Cardinale pensa a Krösche per il ruolo di direttore sportivo

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Il Milan torna a pensare a Krosche per quello che riguarda il ruolo di direttore sportivo.

Cardinale
Gerry Cardinale, proprietario del Milan (Foto Ansa) – Calciomercato.it

Stando a quanto affermato da Matteo Moretto su X, Gerry Cardinale vorrebbe rinforzare ulteriormente il Milan dal punto di vista dell’organigramma societario ed ha messo di nuovo nel mirino Markus Krösche.

L’attuale direttore sportivo del Milan era stato trattato dal Milan già durante la scorsa estate con i rossoneri che non riuscirono a strapparlo all’Eintracht Francoforte.

La volontà di Cardinale è quella di fare un nuovo tentativo per il dirigente tedesco, andando a dare solidità ed esperienza al reparto dirigenziale del club rossonero.

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