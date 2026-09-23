Nazionale, Roberto Mancini ha scelto l’undici per Italia-Belgio

L’Italia esordirà venerdì 25 settembre in Nations League con gli azzurri che sono chiamati ad affrontare il Belgio nella prima partita del nuovo corso di Roberto Mancini.
Il CT della nazionale sembra avere le idee chiare almeno per quello che riguarda il modulo da utilizzare con il 4-3-3 che dovrebbe essere lo schema iniziale per gli azzurri.
In porta Donnarumma con Kayode che potrebbe trovare spazio dal primo minuto sulla destra. A sinistra Calafiori, mentre al centro Scalvini e Mancini. A centrocampo Barella, Tonali e uno tra Romano e Frattesi. In attacco Raspadori, Zaniolo con Pio Esposito al centro del reparto avanzato.
ITALIA: Donnarumma; Kayode, Mancini, Scalvini (Coppola), Calafiori; Tonali, Barella, Romano (Frattesi); Zaniolo, Raspadori, Pio Esposito.
Quanto ne sai davvero di calcio?
Solo 521 utenti
hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?