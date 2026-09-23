Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Nazionale, Roberto Mancini ha scelto l’undici per Italia-Belgio

Foto dell'autore

L’Italia esordirà venerdì 25 settembre in Nations League con gli azzurri che sono chiamati ad affrontare il Belgio nella prima partita del nuovo corso di Roberto Mancini.

Roberto Mancini
Mancini (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il CT della nazionale sembra avere le idee chiare almeno per quello che riguarda il modulo da utilizzare con il 4-3-3 che dovrebbe essere lo schema iniziale per gli azzurri.

In porta Donnarumma con Kayode che potrebbe trovare spazio dal primo minuto sulla destra. A sinistra Calafiori, mentre al centro Scalvini e Mancini. A centrocampo Barella, Tonali e uno tra Romano e Frattesi. In attacco Raspadori, Zaniolo con Pio Esposito al centro del reparto avanzato.

ITALIA: Donnarumma; Kayode, Mancini, Scalvini (Coppola), Calafiori; Tonali, Barella, Romano (Frattesi); Zaniolo, Raspadori, Pio Esposito.

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 521 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
/7
4666

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale squadra rimontò il Barcellona vincendo 3-0 all'Olimpico nella Champions League 2017/18?

2 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

3 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

4 / 7

Quale italiano ha vinto il Pallone d'Oro più recentemente?

5 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

6 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

7 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 14%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie