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Attenta Juve, su Bakola c’è un’altra big di Serie A

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Il centrocampista francese del Sassuolo è tra le più grandi sorprese di questo inizio di stagione. 

Si chiama Darryl Bakola, ha appena 18 anni e sta disputando un campionato davvero straordinario con la maglia del Sassuolo. Il centrocampista francese classe 2007, non a caso, è finito nel mirino di alcune delle principali compagini di Serie A tra cui la Juventus.

Pagelle e voti di Sassuolo-Juventus
Luciano Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it

I bianconeri, però, non sono l’unica squadra interessata alle sua prestazioni: secondo quanto evidenziato in queste ore da “Manà Manà Sport”, anche la Roma sarebbe particolarmente interessata al cartellino di Bakola che è un vero e proprio pallino del direttore sportivo giallorosso Tony D’Amico.

La Juve vanta buonissimi rapporti con il Sassuolo e potrebbe farsi avanti già a gennaio, ma l’inserimento della Roma rischia di ribaltare tutto. Chi la spunterà alla fine tra bianconeri e giallorossi nella corsa al gioiellino francese? 

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